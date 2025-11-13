Анна Сидорук – одна з десяти відзначених жінок, які впроваджують технології та інноваційні підходи до навчання

Керівниця громадської організації «Освіторія» Анна Сидорук увійшла до міжнародного списку Bett UK’s 2026 EdTech 10 List – жінок, які формують майбутнє освіти за допомогою технологій. Про це повідомили на сайті «Освіторія. Медіа».

«Ця нагорода – заслуга всієї нашої команди, вчителів і учнів, з якими ми співтворимо EdTech-продукти, що допомагають навчатися попри війну, тримати темп і вірити в майбутнє. Дякую кожному, хто мріє, досліджує, проєктує, кодує, тестує, навчає, впроваджує й масштабує. Наша спільна робота перетворює ідеї на реальні зміни», – зазначила Анна Сидорук.

Bett UK – одна з найвідоміших світових платформ у галузі освітніх інновацій. Її ініціатива Women in EdTech підтримує жінок, які змінюють освіту і розвивають глобальну спільноту інновацій у сфері EdTech.

Цього року до списку EdTech 10 увійшли десять жінок із різних країн світу, які зробили вагомий внесок у розвиток освіти, впроваджуючи технології та інноваційні підходи до навчання.