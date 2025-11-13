Двоє львівських школярів вибороли медалі на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики
На Міжнародній молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики українські учні здобули сім нагород. Подія відбувалася у румунському місті П’ятра-Нямц, там змагалися понад 100 учасників із 20 країн. Українські школярі привезли сім медалей – дві золоті, чотири срібні та одну бронзову. Серед них – двоє десятикласників Львівського фізико-математичного ліцею. Про це повідомили у МАН.
Україну представляли дві команди: основна від Малої академії наук України та гостьова, сформована з переможців національного відбору.
Медалі здобули:
- золоту – Владислав Андрухів, учень 10 класу комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей»;
- золоту – Владислав Мусієнко, учень 10 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Шевченка;
- срібну – Іван Попович, учень 10 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Шевченка;
- срібну – Поліна Урсул, учениця 10 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Шевченка;
- срібну – Ростислав Соломка, учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Франка;
- срібну – Кіріл Хасанов, учень 9 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Шевченка;
- бронзову – Дар’я Куницька, учениця 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Франка.
Окремим досягненням стала перемога українського школяра у складі міжнародної команди «Юпітер», яка здобула перше місце у груповому змаганні.
IOAA-Jr – це міжнародне змагання для школярів віком до 16 років у галузі астрономії та астрофізики.