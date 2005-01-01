Українка з Закарпаття стала підприємницею року в Словаччині

СвітРоман Ганкевич, 17 січня2760

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Українка з Закарпаття стала підприємницею року в Словаччині
фото Vatnikas
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Українка Ольга Бусо родом із Закарпаття здобула титули «підприємиця-інноватор» та «абсолютна перемниця» у престижному національному конкурсі «Бізнес-леді Словаччини». Про це повідомляє Mukachevo.net.

Як зазначається, урочиста церемонія нагородження пройшла 10 січня в Братиславі під патронатом прем’єр-міністра Роберта Фіцо та Словацької бізнес-агенції.

Титул «найкращої інноваторки» Бусо отримала за власний стартап «Квіти любові». Це сервіс продажу та доставки квітів, який дозволяє отримувати букети у подарунок до весілля чи ювілею упродовж цілого року. «Ідея такого сервісу виникла, коли я побувала на кількох весіллях і побачила, що стається з усіма тими квітами, які дарують нареченій. Тож подумала, чому б не створити можливість, аби наречена отримувала ці ж квіти не відразу від усіх гостей, а протягом усього року від конкретного гостя в конкретний час», – розповіла історію створення стартапу та його суть Ольга Бусо.

Інший титул - «абсолютного переможця» Ольга Бусо отримала за успіхи в бізнесі, оскільки вона є засновником 12 компаній у кількох країнах.

Власною справою українка почала займатися з 2012 року після переїзду до Словаччини на навчання. Її першим бізнесом став бутик українського бренду Must Have у Братиславі.

Конкурс «Бізнес-леді Словаччини» проводиться 18 років поспіль. Його мета - мотивувати жінок Словаччини, які вирішили займатися бізнесом, та нагородити найкращих за підсумками року.

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