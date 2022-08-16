На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту українки встановили рекорд за золотими нагородами у артистичному плаванні та вперше в історії виграли медальний залік. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Всього розігрували 12 комплектів нагород. Україна була представлена у восьми з 12 категорій, і в кожній українки здобули золоті нагороди. В усіх командних виступах брали участь Марта Фєдіна та Марина й Владислава Алексіїви.

Українські плавчині вдруге в історії завоювали таку кількість медалей на чемпіонаті Європи та вперше очолили медальний залік.

Друге місце за кількістю медалей посіла Італія: чотири золоті, шість срібних і дві бронзові.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу, який проводився у червні в Будапешті, українські синхроністки виграли золото в командних змаганнях у комбінації та в гайлайті, а також ще 5 срібних нагород – у командних змаганнях, дуетах та соло.