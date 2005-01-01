Українку Анжеліну Діаш затримали на 48 год після спроби нападу на президента Чехії

активістці оголосили підозру у скоєнні злочину за статтею «хуліганство»

Українську активістку руху Femen Анжеліну Діаш, яка напала на президента Чехії Мілоша Земана на виборчій дільниці у Празі, затримали на 48 годин. Про це повідомляє телеканал ČT24.

Як зазначається, активістці оголосили підозру у скоєнні злочину за статтею «хуліганство». Найближчим часом вона має постати перед судом.

Нагадаємо, 12 січня активістка Femen з написом на оголених грудях «Земан – путінська шльондра» провела акцію протесту на виборчій дільниці в Чехії, де на президентських виборах голосував чинний президент країни.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш заявив, що Чехія не Росія і чехи мають право вільно вибирати своїх кандидатів. «Я думаю, що вибори - це найкращий спосіб для людей висловити свою думку. Вони мають право демократично і вільно вибирати свого кандидата», - прокоментував інцидент прем'єр-міністр Чехії і назвав випадок з активісткою Femen неприйнятним.

Напередодні Бабиш заявив, що буде голосувати за чинного президента Мілоша Земана, якого він вважає сильною особистістю. При цьому він зазначив, що це його власний вибір, а не офіційна підтримка кандидата у президенти Чехії від його політсили.