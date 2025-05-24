Через повномасштабне вторгнення SkyUp базується в Кишиневі

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines починає здійснювати нові прямі рейси з Польщі до Греції, Кіпру та Болгарії. Про це повідомила пресслужба лоукостера 23 травня.

Починаючи з 27 травня пасажири SkyUp зможуть подорожувати з Варшави та Катовіце до Іракліона (о. Крит, Греція), Ларнаки (Кіпр) та Бургаса (Болгарія).

SkyUp виконуватиме рейси з Польщі за такими напрямками:

Варшава – Іракліон: щовівторка та щосуботи;

Варшава – Ларнака: щонеділі;

Катовіце – Іракліон: щовівторка та щосуботи;

Катовіце – Ларнака: щонеділі;

Катовіце – Бургас: щочетверга.

Ціни коливаються від 69 до 110 євро в один бік залежно від напрямку.

За словами представників авіакомпанії, аеропорти Варшави та Катовіце зручно розташовані для мешканців західних областей України, таких як Львівська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька та інших. До аеропортів можна дістатися завдяки добре розвиненій інфраструктурі автобусного та залізничного сполучення, а також автомобільним шляхом.

«Після успішного запуску рейсів із Молдови ми продовжуємо зміцнювати нашу присутність в Європі – тепер SkyUp літає й з Польщі. Прямі рейси до Греції, Кіпру та Болгарії – чудова можливість спланувати відпустку, зустрітись з рідними або вирушити у ділову поїздку», – додав CEO SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

SkyUp – українська авіакомпанія, яка розпочала польоти 21 травня 2018 року. До початку повномасштабної війни вона базувалася в аеропорту «Бориспіль». Через вторгнення авіакомпанія розпочала виконувати рейси для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів (надавали в оренду не лише літаки, але й екіпаж, страхування, технічне обслуговування тощо). Зокрема, SkyUp підписала договір із Wizz Air про залучення трьох літаків на період з 1 квітня 2024 до 31 березня 2025 року.

У травні 2023 року SkyUp відкрила повноцінну авіакомпанію в Європейському Союзі, щоб розширити там свою діяльність і користуватися перевагами «відкритого неба».

Наприкінці 2024 року повідомлялось, що у квітні SkyUp відновить регулярні польоти з молдовського Кишинева.

У квітні 2025 року SkyUp вперше від початку повномасштабного вторгнення відновила регулярні польоти з молдовського Кишинева, де наразі базується компанія. Польотна програма SkyUp передбачає регулярні рейси з Кишинева до популярних європейських напрямків, включаючи Францію, Португалію, Іспанію, Кіпр та Грецію.