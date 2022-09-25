Українська авіація знищила на півдні три склади з боєприпасами окупантів
Також знешкоджено щонайменше 30 одиниць техніки окупантів та три безпілотники
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Українська авіація завдала 5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині. Загалом за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань. Повітряне командування ЗСУ повідомило, що за підсумками 24 вересня, було знищено три склади ворожих боєприпасів: в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському – на Херсонщині, відповідно. Знищено щонайменше 30 одиниць техніки окупантів.
«Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, в тому числі посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, уражено місце розташування Росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду», – зазначено у повідомленні Повітряного командування.
За підтвердженою інформацією знищено:
- 57 окупантів;
- 2 гаубиці «Мста-Б»;
- 122-міліметрову гаубицю;
- самохідну артустановку «Гвоздика»;
- самохідну гаубицю «Акація»;
- реактивну систему залпового вогню «Град»;
- 2 командно-штабні машини;
- 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.
За інформацією командування, обстановка у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.
Впродовж минулої доби ворог наніс 4 авіаційні удари по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу «Орлан-10» було знищено в Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі було збито дрон-камікадзе «Шахід-136».
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