За минулу добу знешкоджено щонайменше 30 одиниць техніки окупантів та три безпілотники

Українська авіація завдала 5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині. Загалом за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань. Повітряне командування ЗСУ повідомило, що за підсумками 24 вересня, було знищено три склади ворожих боєприпасів: в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському – на Херсонщині, відповідно. Знищено щонайменше 30 одиниць техніки окупантів.

«Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, в тому числі посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, уражено місце розташування Росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду», – зазначено у повідомленні Повітряного командування.

За підтвердженою інформацією знищено:

57 окупантів;

2 гаубиці «Мста-Б»;

122-міліметрову гаубицю;

самохідну артустановку «Гвоздика»;

самохідну гаубицю «Акація»;

реактивну систему залпового вогню «Град»;

2 командно-штабні машини;

19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

За інформацією командування, обстановка у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.

Впродовж минулої доби ворог наніс 4 авіаційні удари по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу «Орлан-10» було знищено в Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі було збито дрон-камікадзе «Шахід-136».