Українські захисники збили ворожі Су-25 та Су-30

У суботу, 24 вересня, українські захисники збили ворожі Су-25 та Су-30. Про влучання в ворожі цілі стало відомо близько 15 години. За минулу добу, 23 вересня, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили ще 9 повітряних цілей росіян.

Відео збиття СУ-25 опублікували в Telegram-каналі ЗСУ. За інформацією ЗСУ, перший літак розбився, інший з палаючим двигуном зміг маневрувати.

За інформацією волонтера та співзасновника організації Combat-ua Павла Кашчука, 8-й полк ССО та бійці десантно-штурмових військ «синхронно демілітаризували одразу 2 ворожі Сушки». Району, де було збито ворожі цілі не вказують.

За інформацією командування повітряних сил ЗСУ за минулу добу, 23 вересня, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили 9 повітряних цілей росіян. Зокрема зенітники повітряного командування «Південь» знищили чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6. Підрозділи повітряного командування «Схід» ліквідували два БпЛА Shahed-136. А зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Центр» знешкодили гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни вже втратили 255 літаків та 220 гелікоптерів.