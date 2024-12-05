Катерина Садурська пірнула на чверть висоти Ейфелевої вежі

Українська спортсменка Катерина Садурська втретє поспіль встановила світовий рекорд. 32-річна пірнальниця на затримці дихання занурилася без ласт на глибину 84 метри. Це сталося в останній день міжнародних змагань з фрідайвінгу за версією Міжнародної асоціації з розвитку апное (AIDA) на острові Домініка. Цікаво, що Катерина була єдиною представницею України на турнірі.

Нагадаємо, 26 листопада Садурська успішно виконала занурення, встановивши абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF (занурення без ласт та додаткового обладнання) – 82 метри! Через два дні, 28 листопада, вона пірнула в дисципліні з моноластою. На тренуваннях фрідайверка подолала 106 метрів, але на змаганнях вирішила ризикнути й заявила 107 метрів. Це новий національний рекорд і найглибша персональна глибина Катерини.

Свій перший рекорд у дисципліні CNF українка встановила у листопаді 2023 року, занурившись на 74 метри. Всього за рік і декілька місяців вона додала 10 метрів до рекорду за версією AIDA і скоротила різницю з чоловічим рекордом всього до 18 метрів.

Зазначимо, Садурська – дворазова чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів Європи з водних видів спорту. Чотириразова чемпіонка світу у фрідайвінгу. Вперше виборола золото у 2022 році у вільному зануренні по тросу, захистила звання у 2023-му та 2024-му. Також на ЧС-2024 тріумфувала у CNF. У жовтні 2022 року Катерина Садурська встановила рекорд України у вільному зануренні: спортсменка пірнула на глибину у 92 метри. Учасниця Олімпійських ігор-2016.