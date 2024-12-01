23-річна стрибунка поклала до своєї скарбнички чергову нагороду

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році у небігових дисциплінах за версією World Athletics, повідомила пресслужба Міжнародної федерації легкої атлетики.

Нагадаємо, Магучіх у поточному сезоні вперше в кар’єрі виграла золото Олімпійських ігор та тріумфувала на чемпіонаті Європи, а також побила світовий рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримався 37 років. Окрім того, Ярослава завоювала свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.

У боротьбі за титул найкращої легкоатлетки світу Магучіх випередила іншу фіналістку номінації, олімпійську чемпіонку з семиборства Нафіссату Тіам з Бельгії.

Для Ярослави – це перша перемога у номінації після трьох поспіль потраплянь у список претенденток. Вперше за 37 років існування премії найкращою легкоатлеткою року в небігових дисциплінах визнали українку.

Для української легкоатлетки — це вже друга нагорода за підсумками сезону-2024. У кінці жовтня Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році за версією Golden Tracks.