Засновниця сервісу Flurosat Анастасія Волкова потрапила до списку найвпливовіших жінок

BBC оприлюднила список топ-100 найвпливовіших жінок року, до якого потрапила українська підприємиця Анастасія Волкова. Вона засновниця стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги для аграрного бізнесу у різних куточках світу. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомила BBC-Україна.

Сервіс Flurosat працює за підпискою та допомагає фермерам дізнаватися інформацію про стан свого врожаю. Він збирає супутникові знімки полів, фотографії із дронів та на основі аналізу штучного інтелекту радить фермерам, що робити з врожаєм, зокрема дає рекомендації щодо поливу чи використання добрив.

Анастасія Волкова навчалася в Національному авіаційному університеті у Києві. Отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті. У 2015 році вона переїхала до Австралії, де захистила докторську десертацію.

Стартап Flurosat Волкова заснувала у 2016 році, послугами якого користуються понад тисяча компаній із 15 країн світу. Головний офіс компанії розташований у Сіднеї, найбільшому місті Австралії. Також є офіси у Києві та Сан-Франциско.

До слова, цьогоріч до списку також потрапили лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, одна із розробниць «оксфордської» вакцини Сара Гілберт та інші. Крім того ВВС також виокремила графу «Невідома героїня» – звання присвячене усім жінкам, які пожертвували собою, щоб допомогти іншим.