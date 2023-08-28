Загалом окупанти випустили шість ракет по Україні

Вночі на 28 серпня російські окупанти завдали удару по Україні авіаракетами, обстрілявши Полтавську область та Кривий Ріг. Протиповітряна оборона України змогла знищити чотири ракети двох типів, повідомили у прес-службі Повітряних сил України у понеділок, 28 серпня.

Загалом росіяни атакували шістьма ракетами області України. Чотири з шести вдалося збити.

«Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Українська ППО знищила чотири з шести ракет

За даними голови Офісу Президента Андрія Єрмака, ракети влучили у цивільний промисловий об'єкт у селі Гоголеве, що на Полтвщині. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, які працювали у нічну зміну, ще двох госпіталізували. Дмитро Лунін повідомив, що тривають пошуки ще двох людей. Внаслідок атаки повністю зруйновано виробничий цех, відбулося загоряння приміщення олійниці.

Наслідки атаки російських окупантів на Полтавщині / Фото Андрія Єрмака

Крім того, окупанти обстріляли Кривий Ріг крилатими ракетами. Внаслідок атаки у місті зруйновано два дачні будинки, пошкоджено ще п'ять. За даними криворізької міськради, постраждалих внаслідок обстрілу немає.