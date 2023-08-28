Українська ППО вночі знищила 4 з 6 російських авіаракет
Йдеться про боєприпаси типу «Калібр» та Х-59
Вночі на 28 серпня російські окупанти завдали удару по Україні авіаракетами, обстрілявши Полтавську область та Кривий Ріг. Протиповітряна оборона України змогла знищити чотири ракети двох типів, повідомили у прес-службі Повітряних сил України у понеділок, 28 серпня.
Загалом росіяни атакували шістьма ракетами області України. Чотири з шести вдалося збити.
«Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.
Українська ППО знищила чотири з шести ракет
За даними голови Офісу Президента Андрія Єрмака, ракети влучили у цивільний промисловий об'єкт у селі Гоголеве, що на Полтвщині. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, які працювали у нічну зміну, ще двох госпіталізували. Дмитро Лунін повідомив, що тривають пошуки ще двох людей. Внаслідок атаки повністю зруйновано виробничий цех, відбулося загоряння приміщення олійниці.
Наслідки атаки російських окупантів на Полтавщині / Фото Андрія Єрмака
Крім того, окупанти обстріляли Кривий Ріг крилатими ракетами. Внаслідок атаки у місті зруйновано два дачні будинки, пошкоджено ще п'ять. За даними криворізької міськради, постраждалих внаслідок обстрілу немає.