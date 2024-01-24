Даяна Ястремська – перша українка в історії, що дійшла до півфіналу на Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open-2024. Вона пройшла до півфіналу турніру, здолавши 19-річну чешку Лінду Носкову. Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».

Ястремська зустрічалася з Носковою уперше в кар'єрі. Перед цим 19-річна чешка пройшла іншу українку, Еліну Світоліну, яка за рахунку 0:3 відмовилася від продовження гри через ушкодження спини. Здолати Носкову українці вдалося за підсумками двох сетів з рахунком 2:0 (6:3 i 6:4).

Наступною суперницею Ястремської стане переможниця протистояння нейтральної тенісистки Анни Калінскої та китаянки Цінь Вень Чжен. Півфінальний матч за участі Ястремської відбудеться у четвер 25 січня.

Ястремська – перша українка в історії, що дійшла до півфіналу на Australian Open. До розіграшу цього турніру у 2024 році авторкою найкращого результату була Еліна Світоліна, яка виходила до чвертьфіналу у 2018 та 2019 роках. Півфінал Ястремської також є повторенням історичного рекорду України на всіх Грендслемах. Перед цим туди проходила лише Еліна Світоліна (тричі): на Вімблдоні у 2019 та 2023 роках, а також на US Open-2019.