З 25 вересня українська версія Вікіпедії буде попереджати, якщо користувач вноситиме редагування з використанням пропагандистських сайтів, повідомив один із авторів Вікіпедії Назар Токар.

За його словами, будь-яке редагування з використанням пропагандистських сайтів буде видавати попередження перед зберіганням такого змісту: «Ви намагаєтесь використати потенційно неавторитетний сайт як джерело. Будь ласка, намагайтесь уникати сайтів, що мають маніпулятивний характер».

Також у користувача буде змога повідомити адміністрацію Вікіпедії, якщо фільтр спрацював некоректно.

Токар додав, що якщо це не вплине на статистику, то наступним кроком може стати блокування таких джерел.

До пропагандистських українська Вікіпедія віднесла 26 сайтів, серед яких сайти телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne, які входять до медіахолдингу бізнес-партнера Віктора Медведчука Тараса Козака, сайт телеканалу «Наш» Євгенія Мураєва, а також видання «Страна», «Політека» та інші.

Як повідомляв ZAXID.NET, нещодавно соціальна мережа Facebook видалила три мережі облікових записів, пов'язаних із російськими спецслужбами. До мереж входили десятки користувачів і груп, які втручалися в політику низки країн та поширювали неправдиву інформацію.