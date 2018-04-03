Українське кіно покажуть на Шанхайському кінофестивалі

Фільм «Сторожова Застава» подивилися понад 276 тисяч глядачів

Українське фентезі «Сторожова Застава» покажуть під час в 21-го Шанхайського міжнародного кінофестивалю (Китай), який пройде з 16 до 25 червня. Фільм демонструватиметься у рамках програми The Belt and Road Film Week. Всього заплановано п’ять показів української стрічки.

Нагадаємо, фільм-фентезі «Сторожова Застава» режисера Юрія Ковальова вийшов у широкий український прокат 12 жовтня 2017 року та став одним з лідерів за касовими зборами серед національних стрічок. У кінотеатрах фільм подивилися понад 276 тисяч глядачів.

Українське фентезі також побачили в Китаї, Південній Кореї, Індії, Японії, Пакистані, Шрі-Ланки, Бангладеші, Непалі, Бутані, Мальдивах, Франції, Італії, Іспанії, Канаді та в інших країнах.

З грудня 2017 року фільм з англійськими субтитрами доступний для перегляду мешканцям 27 країн в бібліотеках найбільших світових VOD-платформ — iTunes та Amazon Prime.

Також відібрано на пітчинг Шанхайського кінофестивалю відібрано проект української повнометражної спортивної драми «Пульс».

Після пітчингу також запланована низка зустрічей авторів проекту з потенційними міжнародними партнерами.

Сюжет спортивної драми «Пульс» заснований на реальній історії української спортсменки, легкоатлетки, Паралімпійської чемпіонки 2008 року, п'ятикратної срібної та бронзової призерки літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 років – Оксани Ботурчук. Режисером фільму є Сергій Чеботаренко.

21-й Шанхайський міжнародний кінофестиваль пройде з 16 до 25 червня.