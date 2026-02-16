Анастасія Шепіленко зуміла фінішувати у топ-40 гігантського слалому

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився дев’ятий змагальний день, в якому було розіграно 9 комплектів медалей. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 15 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У чоловічій естафеті 4х7,5 км з лижних гонок перемогу здобула збірна Норвегії. Срібло завоювала Франція, а бронза у доробку Італії. Ця гонка стала особливою для лідера збірної Норвегії Йоганнеса Клебо, який здобув вже четверте золото на цих Іграх і став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпіад. Відтепер у колекції 29-річного спортсмена дев'ять нагород найвищого гатунку.

У чоловічій біатлонній гонці переслідування перемогу несподівано святкував швед Мартін Понсілуома. Другим фінішував норвежець Стурла Легрейд, а третім став француз Емільєн Жаклен. Україну у змаганнях представляли Віталій Мандзин і Дмитро Підручний. Обом вдалось фінішувати у топ-20 і гарантувати собі участь в найелітнішому забігу – масстарті.

У жіночому персьюті найкращою стала Ліза Віттоцці з Італії. Срібло у норвежки Марен Кіркейде, а бронза у фінки Суві Мінккінен. Всі три українки гонку провалили і, як наслідок, не виступатимуть у масстарті – Юлія Джима стала 43-ю з трьома промахами, Христина Дмитренко – 45-та (3), Олександра Меркушина – 48-ма (5).

У гігантському слаломі тріумфувала італійка Федеріка Бріньйоне, яка здобула вже друге золото на домашніх Іграх (вона стала першою жінкою в історії, яка на одній Олімпіаді виграла і гігант, і супергігант). Друге місце між собою розділили шведка Сара Гектор та норвежка Теа Луїза Стьєрнесунд. Україну в гіганті представляла Анастасія Шепіленко, яка в підсумку посіла 39 місце.

У чоловічому парному могулі чемпіоном став канадієць Мікаель Кінгсбері. У головному фіналі він переміг японця Ікуму Хорісіму, який став срібним призером. Бронзову нагороду, перемігши у малому фіналі ще одного японця, Такуя Сімакаву, виборов австралієць Метт Грехем.

У сноубордкросі золото взяла Велика Британія. Друга сходинка в Італії, а топ-3 замкнула Франція.

Чинна володарка світового рекорду нідерландка Фемке Кок перемогла на дистанції 1000 м у ковзанярському спорті. Срібло в її землячки Ютти Лердам, а бронза в японки Міхо Такагі.

У командному міксті зі скелетону чемпіонами стала Велика Британія. Другу і трет сходинки взяли два дуети з Німеччини.

У жіночих стрибках з трампліна найкращою стала Анна Одін Стрьом. Для норвежки ця перемога стала вже другою на Іграх в Італії (раніше вона стала чемпіонкою на нормальному трампліні й повторила своє досягнення на великому). Її землячка Айрін Марія Квандал взяла срібло, а бронза у доробку словенки Ніки Превц.

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, а топ-3 замикає США.

Медальний залік Олімпіади станом на 15 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 12 6 8 26 2 Італія 8 4 10 22 3 США 5 8 4 17 4 Нідерланди 5 5 1 11 4 Швеція 5 5 1 11 6 Франція 4 7 4 15 7 Німеччина 4 6 5 15 8 Австрія 4 6 3 13 9 Швейцарія 4 2 3 9 10 Японія 3 5 9 17 11 Австралія 3 1 1 5 12 Великобританія 3 0 0 3 13 Чехія 2 2 0 4 14 Словенія 2 1 1 4 15 Канада 1 3 5 9 16 Південна Корея 1 2 2 5 17 Бразилія 1 0 0 1 17 Казахстан 1 0 0 1 19 Китай 0 2 2 4 20 Польща 0 2 1 3 21 Латвія 0 1 1 2 21 Нова Зеландія 0 1 1 2 23 Фінляндія 0 0 3 3 24 Болгарія 0 0 2 2 25 Бельгія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).