Українські біатлоністи пробились в елітну гонку: медальний залік Олімпіади станом на 15 лютого
Йоганнес Клебо встановив абсолютний рекорд зимових Олімпіад
До теми
- Норвежець Клебо встановив абсолютний рекорд зимових Олімпіад, ставши 9-разовим чемпіоном ZAXID.NET
-
Дмитро Підручний: капітан, чемпіон та боєць Нацгвардії.
Цікаві факти про зірку українського біатлону, які ви могли не знати ZAXID.NET
-
Українець, який налякав МОК.
Хто такий Владислав Гераскевич, який збурив Олімпіаду-2026 ZAXID.NET
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився дев’ятий змагальний день, в якому було розіграно 9 комплектів медалей. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 15 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У чоловічій естафеті 4х7,5 км з лижних гонок перемогу здобула збірна Норвегії. Срібло завоювала Франція, а бронза у доробку Італії. Ця гонка стала особливою для лідера збірної Норвегії Йоганнеса Клебо, який здобув вже четверте золото на цих Іграх і став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпіад. Відтепер у колекції 29-річного спортсмена дев'ять нагород найвищого гатунку.
У чоловічій біатлонній гонці переслідування перемогу несподівано святкував швед Мартін Понсілуома. Другим фінішував норвежець Стурла Легрейд, а третім став француз Емільєн Жаклен. Україну у змаганнях представляли Віталій Мандзин і Дмитро Підручний. Обом вдалось фінішувати у топ-20 і гарантувати собі участь в найелітнішому забігу – масстарті.
У жіночому персьюті найкращою стала Ліза Віттоцці з Італії. Срібло у норвежки Марен Кіркейде, а бронза у фінки Суві Мінккінен. Всі три українки гонку провалили і, як наслідок, не виступатимуть у масстарті – Юлія Джима стала 43-ю з трьома промахами, Христина Дмитренко – 45-та (3), Олександра Меркушина – 48-ма (5).
У гігантському слаломі тріумфувала італійка Федеріка Бріньйоне, яка здобула вже друге золото на домашніх Іграх (вона стала першою жінкою в історії, яка на одній Олімпіаді виграла і гігант, і супергігант). Друге місце між собою розділили шведка Сара Гектор та норвежка Теа Луїза Стьєрнесунд. Україну в гіганті представляла Анастасія Шепіленко, яка в підсумку посіла 39 місце.
У чоловічому парному могулі чемпіоном став канадієць Мікаель Кінгсбері. У головному фіналі він переміг японця Ікуму Хорісіму, який став срібним призером. Бронзову нагороду, перемігши у малому фіналі ще одного японця, Такуя Сімакаву, виборов австралієць Метт Грехем.
У сноубордкросі золото взяла Велика Британія. Друга сходинка в Італії, а топ-3 замкнула Франція.
Чинна володарка світового рекорду нідерландка Фемке Кок перемогла на дистанції 1000 м у ковзанярському спорті. Срібло в її землячки Ютти Лердам, а бронза в японки Міхо Такагі.
У командному міксті зі скелетону чемпіонами стала Велика Британія. Другу і трет сходинки взяли два дуети з Німеччини.
У жіночих стрибках з трампліна найкращою стала Анна Одін Стрьом. Для норвежки ця перемога стала вже другою на Іграх в Італії (раніше вона стала чемпіонкою на нормальному трампліні й повторила своє досягнення на великому). Її землячка Айрін Марія Квандал взяла срібло, а бронза у доробку словенки Ніки Превц.
Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, а топ-3 замикає США.
Медальний залік Олімпіади станом на 15 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|12
|6
|8
|26
|2
|Італія
|8
|4
|10
|22
|3
|США
|5
|8
|4
|17
|4
|Нідерланди
|5
|5
|1
|11
|4
|Швеція
|5
|5
|1
|11
|6
|Франція
|4
|7
|4
|15
|7
|Німеччина
|4
|6
|5
|15
|8
|Австрія
|4
|6
|3
|13
|9
|Швейцарія
|4
|2
|3
|9
|10
|Японія
|3
|5
|9
|17
|11
|Австралія
|3
|1
|1
|5
|12
|Великобританія
|3
|0
|0
|3
|13
|Чехія
|2
|2
|0
|4
|14
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|15
|Канада
|1
|3
|5
|9
|16
|Південна Корея
|1
|2
|2
|5
|17
|Бразилія
|1
|0
|0
|1
|17
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|19
|Китай
|0
|2
|2
|4
|20
|Польща
|0
|2
|1
|3
|21
|Латвія
|0
|1
|1
|2
|21
|Нова Зеландія
|0
|1
|1
|2
|23
|Фінляндія
|0
|0
|3
|3
|24
|Болгарія
|0
|0
|2
|2
|25
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
До теми
Цікаві факти про зірку українського біатлону, які ви могли не знати ZAXID.NET