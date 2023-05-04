Українська делегація влаштувала протест проти російської делегації на сесії ПАЧЕС в Анкарі

В Анкарі сталася бійка між членами української та російської делегацій на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС). Про це 4 травня повідомило турецьке агентство Anadolu.

Як повідомляється, депутати Верховної Ради на саміті спробували зірвати виступ російської делегації. Вони стали позаду депутатки Держдуми від «Єдиної Росії» Ольги Тимофєєвої та розгорнули прапори України та УПА.

Члени російської делегації спробували перешкодити українцям.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech pic.twitter.com/AzZiQi2B6L — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023

Головуючий на Асамблеї спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп втрутився і закликав учасників засідання до спокою.

Пізніше вже в кулуарах заходу між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Відео цієї події опублікував народний депутат України Олександр Маріковський.

Як видно на цих кадрах, один з російських делегатів (депутат Держдуми Валєрій Ставіцкій) вихопив у нардепа український прапор і намагався його забрати. Маріковський тут же кинувся відбивати прапор, попутно намагаючись вдарити по обличчю росіянина. Рознімати делегатів довелося співробітникам охорони турецького парламенту.

4-5 травня у Анкарі проходить 61-а Генеральна Асамблея ПАЧЕС. Напередодні заходу президія Меджлісу кримськотатарського народу заявила про неприпустимість підтвердження мандатів членів національної делегації РФ як членів ПАЧЕС.

Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) була створена 26 лютого 1993 року. До її складу після виключення Росії входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Македонія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна, пише «Українська правда».