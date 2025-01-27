Українські дипломи та наукові ступені визнаватимуть у Молдові
Угоду про співпрацю з Молодовою підписав міністр освіти
Українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть в Молдові і навпаки – молдовські документи про освіту визнають в Україні за спрощеною процедурою. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Відповідну угоду підписали міністр освіти та віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Республіки Молдова Міхай Попсой.
Підписаний документ передбачає такі можливості:
- взаємне визнання наукових ступенів наукових працівників, що сприятиме розвитку академічної мобільності;
- працевлаштування громадян обох країн, які здобули освіту в Україні й Молдові;
- врахування категорії та стажу роботи вчителів під час працевлаштування в Молдові й Україні.
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