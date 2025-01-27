Угоду про співпрацю з Молодовою підписав міністр освіти

Українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть в Молдові і навпаки – молдовські документи про освіту визнають в Україні за спрощеною процедурою. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Відповідну угоду підписали міністр освіти та віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Республіки Молдова Міхай Попсой.

Підписаний документ передбачає такі можливості: