Суперкар KRAINA 225 поряд з літаком "Мрія" АН-225

Група українських дизайнерів представила зображення концептуального електричного суперкара KRAЇNA Shooting brake Coupe, який отримав масу схвальних відгуків у мережі.

Комп'ютерні ілюстрації українських автомобільних дизайнерів з'являються доволі часто, однак вони мають ностальгічну основу – наприклад, за «горбатим» «Запорожцем» чи «Таврією». Новий суперкар, який намалювала група дизайнерів під керівництвом Максима Шкіндера, також опирається на історичні українські традиції. Але зовсім не старих автомобілів. Цього разу на створення українського суперкара їх надихнув дизайн зовсім інших технологій – літака, ракет та незвичайної архітектури.

Для дизайнера Максима Шкіндера малювати суперкари – його робота, адже вже кілька років він працює у британській компанії McLaren, відомого виробника суперкарів. Однак проект KRAINA 225 не має з «Мак Ларенами» нічого спільного. Окрім того, що це теж суперкар. «Група однодумців об’єдналася у спробі створити український електромобіль з конкурентоспроможним дизайном, який бере натхнення у місцевому промисловому спадку – літаках Антонова та Державному космічному агентству України в Дніпрі, – говорить Максим Шкіндер. – Це некомерційний, суто концептуальний проект, спрямований на дослідження та експерименти».

KRAЇNA Shooting brake Coupe

Дизайнери говорять, що концепція в цілому та окремі елементи дизайну KRAЇNA Shooting brake Coupe створені на основі відомих українських технологічних об'єктів. Насамперед це найбільший транспортний літак АН-225 «Мрія» (саме тому в назві суперкара є цифра 225). Дизайнери суперкара намагались досягти схожого з легендарним літаком візуального ефекту.

Інші об'єкти, з яких брали натхнення дизайнери KRAЇNA 225 – київський інститут інформації, відомий як «НЛО», готелем «Салют», що має округлу форму. Окрім того, в автомобілі є елементи ракет, створених у КБ «Південний» у Дніпрі.