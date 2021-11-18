Український дизайнер намалював «Таврію» 2022 року
Автомобіль має фірмові ознаки першої «Таврії» з елементами сучасних європейських та азійських авто, але ніколи не стане серійною моделлю
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Дизайнер Роман Прядко, який раніше малював сучасний варіант «горбатого» Запорожця, створив рендер «Таврії Нова».
Багато автомобілів мають тривале життя на конвейєрі. Наприклад Volkswagen Golf випускається у восьмому поколінні, а Toyota Corolla – у дванадцятому. Вітчизняна «Таврія» вироблялась з 1987 до 2009 року та мала лише два покоління.
Український дизайнер Роман Прядко показав своє бачення легендарного вітчизняного авто, якщо б його виробництво продовжили до наших днів. Причому він зберіг стилістику другого покоління «Таврія Нова», що було на конвейєрі ЗАЗу впродовж 1998-2008 років. Зокрема, Роман зберіг тридверний кузов хетчбек та його основні обриси: пласку решітку радіатора з горизонтальним отвором біля бампера, великі фари головного світла. Навіть колісні диски виконані у стилістиці старої «Таврії». З корми автомобіль отримав більш сучасне оформлення – двоколірний бампер, світлодіодні ліхтарі, більш гладкий дах задніх дверцят.
Порівняння старих моделей ЗАЗ та концептів на новий лад / Ілюстрації Романа Прядко
Це вже не перший ескіз українського автомобіля в сучасному образі. Раніше у стилістиці «горбатого» ЗАЗ-968 Роман Прядко зробив сучасний молодіжний кросовер. Звичайно, що всі ці малюнки – лише фантазії художника, тож про жодні серійні зразки подібних автомобілів наразі не йдеться. Адже Запорізький автозавод зараз не займається розробкою власних автомобілів, а складає моделі Lada, Kia Renault великовузловим методом із російських комплектуючих.