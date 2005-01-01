Українські фігуристи невдало виступили на чемпіонаті Європи

Олександра Назарова та Максим Нікітін у довільному танці припустилися помилок

Українські танцюристи Олександра Назарова та Максим Нікітін не змогли потрапити до десятки найсильніших на континенті в спортивних танцях на льоду, посівши 11-е місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання, який завершився у Москві.

У сумі за дві програми результат українців склав 156.35 балів. У довільному танці на музику з фільму «Пірати Карибського моря» спортсмени припустилися помилок.

Французи Габріела Пападакіс/ Гійом Сізерон отримали рекордно високі бали

Одинадцяте місце в турнірі танцюристів не дозволить Україні наступного року представити на змаганнях другу пару. Нагадаємо, минулорічне 9-те місце Назарової та Нікітіна дозволило виступити на чемпіонаті Європи ще одному українському дуету. Проте Дар'я Попова/Володимир Бєліков провалили кваліфікацію, у довільному танці вони не виступали.

Золоті медалі чемпіонату Європи, як і передбачалося, виграли французи Габріела Пападакіс/ Гійом Сізерон з рекордними сумами, які вони отримали, як за довільну програму (121,87), так і в загальному заліку (203.16).

Анна Хниченкова стала лише 23-ю

Провалила довільну програму українська одиночниця Анна Хниченкова. Падіння привело до того, що Хниченкова отримала тільки 80.86 балів. З загальною сумою у 132,70 бала вона зайняла підсумкове 23-е місце, хоча після короткої програми українка йшла на 13-му місці.

Новою чемпіонкою континенту стала росіянка Аліна Загитова.

Підтвердив свій титул чемпіона Європи іспанець Хав'єр Фернандес. Після короткої і довільної програми Фернандес набрав 295,55 бала і далеко відірвався від усіх суперників. Для 26-річного Хав'єра Фернандеса – це шостий поспіль титул найкращого фігуриста континенту.

Іспанець Хав'єр Фернандес здобув шостий поспіль титул найкращого фігуриста Європи

Нагадаємо, що українець Ярослав Паніот не зміг кваліфікуватися до фінальної частини змагань.

Нагадаємо також, що у фігурному катанні Україну на Олімпійских іграх у Пхенчхані предсатвлятимуть Назарова/Нікітін (танці), Паніот (чоловіче одиночне катання), Хниченкова (жіноче одиночне катання). У змаганні спортивних пар українських спортсменів не буде.

Українець Ярослав Паніот не зміг кваліфікуватися до фінальної частини змагань

Цікаво, що бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року чеський фігурист Міхал Бржезина запустив краудфандінговий проект для збору коштів на підготовку до Олімпійських ігор 2018 року. Йому необхідно $20 тис. Цього року Бжезіна став 8-м.

Фото: Федерація фігурного катання України