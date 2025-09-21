Кирило Марсак змагатиметься на Олімпійських іграх у Мілані

У Пекіні завершився кваліфікаційний турнір Skate to Milano з фігурного катання, який мав вирішити долю тих путівок на Олімпійські ігри, які не були розіграні на Чемпіонаті світу.

Україна була представлена в трьох видах програми, адже жінки-одиночниці не змогли виконати технічний мінімум.

У підсумку лише 21-річний фігурист Кирило Марсак здобув олімпійську ліцензію для України. На кваліфікаційному турнірі він виборов одну з п’яти квот на зимові Олімпійські ігри-2026, які розігрувалися в чоловічому одиночному катанні. Український спортсмен набрав за підсумками двох виступів 217.57 балів і посів четверте місце.

Після короткої програми учень Аліни Майєр-Віртанен був шостим. З огляду на непросте завдання піднятися у підсумковому протоколі вище, Кирило ускладнив технічний контент довільної програми.

У спортивних танцях на льоду український дует Марія Пінчук/Микита Погорєлов завершив змагання на 12-й позиції. Україна вперше в історії не виступить на Олімпійських іграх у танцях на льоду. До цього національна збірна була представлена на Іграх щонайменше однією парою.

Нагадаємо,танцюристи розігрували чотири олімпійські ліцензії. У спортивних парах можна було отримати три ліцензії. Наша пара Софія Голіченко та Артем Даренський не змгли увійти до першої трійки. Учні Ігоря Марченка посіли у підсумку п’яте місце.

Нагадаємо, здобуті спортсменами олімпійські ліцензії не є іменними.

Також на цьому ж турнірі розігрували ліцензії і фігуристи з Росії, які з початком повномасштабного вторгнення були відсторонені від міжнародних змагань. Всупереч протестам Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вирішив допустити представників Росії та Білорусі у «нейтральному» статусі. Вони мають виступати як індивідуальні атлети, а не під прапором країни. Крім того, їх не допускають на пресконференці] та інші заходи.

Для участі в змаганнях спортсмени мали пройти перевірку. У її межах розглядались наявність зв'язків з російськими чи білоруськими військовими та іншими службами безпеки, а також брались до уваги публічні заяви щодо підтримки вторгнення Росії в Україну. Пройти перевірку змогли тільки одиночники. Аделія Петросян (жіноче одиночне катання) та Пьотр Гуменник (чоловіче одиночне катання) зуміли отримати ліцензії. Заборона на участь у командному турнірі залишається чинною.