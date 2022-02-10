Відразу в трьох українських фристайлістів – Дмитра Котовського, Анастасії Новосад і Олександра Окіпнюка виявили коронавірус. Через це вони пропустять змагання серед змішаних команд у фристайлі на Олімпіаді у Пекіні. Про це повідомила прес-служба українського НОК.

Через позитивні тести на коронавірус українська команда не має можливості виставити повноцінний склад з трьох фристайлістів й вийти на старт командних змагань. Котовський, Окіпнюк та Новосад мали змагатися у трьох турнірах у Пекіні: командному, а також чоловічому і жіночому. Наразі спортсмени ізольовані і їм надана належна медична допомога.

Саме в такому складі наша команда двічі виборювала бронзові медалі на етапах Кубку світу в сезоні 2021/2022, тому вважалися претендентами на на нагорди і у Пекіні.

Пропуск командного турніру не означає, що українці пропустять індивідуальні змагання. Для цього представники України мають підійти до турнірів, не маючи позитивних тестів на коронавірус.

До слова, перший випадок корнавірусу в Олімпійській збірній Україні на XXIV зимових Олімпійських іграх в Пекіні, був зафіксований у старшого тренера чоловічої команди з біатлону Юрая Санітри, одразу по прильоту до Пекіну. Ще до вильоту команди до Пекіна позитивний тест був зданий лікарем збірної з біатлону Богданом Братковим.

Пізніше до Санітри приєдналися тренер жіночої команди з біатлону Ігор Ященко, сервісмен Іван Білосюк, спортсменки Олена Білосюк й Дар’я Блашко. Крім цього, через проблеми зі здоров’ям виступи на Олімпіаді припинила Валентина Семеренко.

Наразі у збірній України недостатня кількість здорових біатлоністок для участі в естафеті, яка запланована на 16 лютого.