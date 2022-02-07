Валентині Семеренко стало погано на змаганнях 7 лютого

Українська біатлоністка Валентина Семеренко достроково покидає зимові Олімпійські ігри у Пекіні через стан здоров’я. Вона найближчим часом повернеться в Україну, а у команді її замінить Анастасія Меркушина, повідомив голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього – запаморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена [Анастасія] Меркушина», – заявив Бринзак у коментарі сайту «Чемпіон».

Як пише «Бабель», у понеділок, 7 лютого, Валентина Семеренко знялась з індивідуальної гонки. Вона виконала першу стрільбу лежачи без промахів, у стрільбі стоячи вона припустилася однієї помилки. Головний тренер збірної України Урош Велепець повідомив, що Валентина мала спазм і через це вона не змогла продовжити гонку.

Напередодні другого старту Олімпіади в біатлоні жіноча команда України втратила ще одну біатлоністку – Дар’ю Блашко, яка отримала позитивний тест на коронавірус. Блашко відправили на ізоляцію, і вона не змогла взяти участь у індивідуальних перегонах 7 лютого, попри те, що у старт-листі вона заявлена під номером 79.