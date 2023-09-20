Благодійний фонд «Вдячні» й сучасні українські митці збирають гроші на закупівлю машин-багі для евакуації поранених. Роблять це в межах проекту «Кермо порятунку». Благодійники планують зібрати 1 млн гривень.

Серед митців, які приєдналися до проекту, – Ірина Максимова, Waone (Володимир Манжос), Борис Bios, Валентин Лапшин, Feros (Сергій Грех), Vova Keno, Aec Іnteresnі Kazki (Олексій Бордусов), Андрій Роїк та Дзвіня Подляшецька. Кожен з художників відкрив свою персональну банку для збору коштів, які згодом передадуть на рахунок БФ «Вдячні» для закупівлі деталей та виготовлення евакуаційних багі, які рятуватимуть поранених бійців на лінії фронту на Запорізькому напрямку. А серед людей, які долучилися до збору, розіграють картини митців.

«Я сам неодноразово закривав збори та побачив, що моя творчість може ефективно допомагати. Так і вирішив запросити своїх колег до участі в цьому проекті, бо знаю, що разом ми зможемо більше. Я думаю, що важливо показувати і Україні, і світу, що це не якась абстрактна війна, це війна за нашу культуру і наше виживання», – розповів художник та один із організаторів проекту «Кермо порятунку» Dilkone (Віталій Грех).

Кожен охочий, хто зробить донат на 300 грн (1 квиток – 300 грн, 2 квитки – 600 грн і т.д.) в окремо створену для кожної роботи банку, автоматично стане учасником розіграшу обраної картини. Всього організатори оберуть 10 переможців, які отримають 10 робіт митців. Про результати розіграшу повідомлять на сторінці благодійного фонду «Вдячні» в Instagram.

Зазначимо, БФ «Вдячні» – це команда волонтерів, які займаються організацією благодійних ініціатив, що поєднують креативну та медичну індустрії. Всі проекти фонду націлені на забезпечення медиків критичними ресурсами. Упродовж своєї діяльності волонтери фонду відправили понад 20 тонн гуманітарної допомоги, придбали медичне обладнання вартістю 2,7 млн грн і закрили понад 500 різноманітних запитів військових та бойових медиків.