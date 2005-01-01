Українські моряки із заарештованого в Сирії судна повернуться до України на Різдво

Нагадаємо, що через арешт судна українські моряки опинились у сирійському порту Тартус ще в серпні 2017 року.

Десятеро українських моряків, які були на заарештованому судні Starshina Derov N.G. у порту Тартус у Сирії, сьогодні, 5 січня, планують прибути до Києва. Про це повідомив Інтерфакс .

«Українські моряки, яких утримували в сирійському порту Тартус без засобів для існування через арешт судна, завдяки зусиллям українських дипломатів уже перебувають на українській землі - в посольстві України в Лівані. Вже ввечері рейсом авіакомпанії «Браво» Бейрут-Київ наші моряки прибудуть до України і матимуть змогу відзначити Різдво в колі своїх родин», - повідомило Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці у Facebook.

Українські моряки перебували у Сирії на заарештованому судні Starshina Derov N.G. з серпня 2017 року. Екіпаж майже два роки не отримував зарплати, а саме судно було в поганому технічному стані й заарештоване за борги судновласника/оператора за позовом третьої особи. Крім того, судновласнику загрожують санкції за неодноразові візити в окупований Крим.

За словами представника департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василя Кирилича, завдяки діям консула сирійські органи влади повернули паспортні документи морякам, знайшли заміну екіпажу серед місцевих жителів і повернули громадян України до Лівану, де в п'ятницю на кордоні їх зустрів український консул. Він додав, що всі фінансові питання - оплата транспортних витрат, авіаквитків в Україну - врегульовані посольством України в Лівані.