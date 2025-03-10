Сили безпілотних систем уразили російський ЗРК «Оса»

Оператори Сил безпілотних систем завдали успішного удару по російському зенітно-ракетному комплексу «ОСА», що був розташований на Вугледарському напрямку (Донецька область). Про це йдеться у повідомленні Сил безпілотних систем.

Російський комплекс уразили оператори 413 батальйону «РЕЙД» Сил безпілотних систем. «Мілітарний» уточнює, що це сталось біля села Богоявленка Донецької області. Для удару українські військові використала баражуючий боєприпас Switchblade 600.

«Оса» – радянський всепогодний зенітно-ракетний комплекс, який має забезпечувати протиповітряну оборону дивізійної ланки. ЗРК оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3. Він здатний уражати цілі на відстані до 10 км, та на висоті від 10 до 5 000 м. Росіяни використовують «Осу» на тимчасово окупованих територій, для прикриття своїх військових від авіації.

За даними Oryx, від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 15 російських ЗРК «Оса», ще 4 – захопили. Крім того, росіяни покинули 1 ЗРК на полі бою і ще 5 комплексів зазнали пошкоджень. Зенітно-ракетний комплекс коштує близько 10 млн доларів.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що ЗСУ уразили російську РЛС «Каста» вартістю 60 млн доларів.