У Бахмуті сили оборони контратаками змусили ворога залишити деякі займані позиції. Про це заявив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

За словами Сирського, на Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії, але прорвати оборону українських позицій ворогу наразі не вдалося.

«Щоб просунутись вперед, ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто [Бахмут] під контроль противнику не вдається», – розповів Сирський.

Разом з тим, на окремих ділянках міста ворога контратакували наші підрозділи, у результаті чого окупанти залишили деякі позиції.

На Лиманському напрямку захисники України протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Захопити українські позиції ворог також не зміг. Росіяни зазнали втрат, 10 загарбників взяли в полон.