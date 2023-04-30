Українці вибили з позиції угрупування, яке значно переважало за кількістю

Розвідники 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з бійцями аеророзвідки та мінометної групи здійснили успішний штурм позиції «Басейн» на Бахмутському напрямку. Відео відпрацювання українців оприлюднили у суботу, 29 квітня, на сторінці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

За даними військових, «Басейн» має значний вплив на оборону Бахмутського напрямку та загалом східного регіону. Позиція перебувала під контролем російських окупантів кілька місяців.

«Битва за кожну позицію на Бахмутському напрямку має величезний вплив на оборону східного регіону. "Басейн" – не виняток. Декілька місяців він був "кісткою в горлі" для наших воїнів, тому його штурм був питанням часу», – повідомили у 28 ОМБр.

Українські військові повідомили, що невелика група розвідників та мінометників змогла штурмувати позицію та вибити з «Басейну» росіян. У 28 ОМБр заявили, що російське угруповання у кілька разів переважало українську групу за кількістю.

Зазначимо, 30 квітня Збройні сили України повідомили, що російські окупанти далекі від захоплення «дороги життя» з Часового Яру до Бахмута. Саме цією дорогою постачаються продукти, ліки, озброєння та інші необхідні речі для військових та цивільних. Попри це, росіяни намагаються максимально знищити інфраструктуру в Бахмуті, щоб ЗСУ було незручно оборонятися.