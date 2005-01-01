Українські посадовці подали в НАЗК понад 800 тис. декларацій

Голова НАЗК Олександр Мангул повідомив про завершення чергового етапу е-декларування

Станом на неділю, 1 квітня українські чиновники подали більше 800 тис. електронних декларацій, що на 300 тис. менше, аніж було заповнено торік. Відповідну статистику оприлюднив керівник Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Мангул під час нічного брифінгу.

Часу подати електронну декларацію про доходи за 2017-й в чиновників було від нового року - три місяці. У НАЗК відзначають, більшість робили це мало не в останню хвилину. Вже через півтора тижні агентство планує розпочати перевірку декларацій топ-чиновників.

«813 336 декларацій подано за 2017 рік. Ми вважаємо, що третій етап декларування відбувся. На жаль, черговий рік суб'єкти декларування демонструють низьку організованість. За січень 2018 року подано 29 тис. декларацій, у лютому – 125 тис. декларацій, і у березні – 637 тис. декларацій», - прокоментував голова НАЗК Олександр Мангул.

За три місяці, поки тривав черговий етап декларування, працівник НАЗК прийняли більше 157 тис. дзвінків суб’єктів декларування, опрацювали біля 418 тис. електронних листів щодо технічних питань, зокрема 400 тис. листів щодо зміни ЕЦП та поштової скриньки, надано консультацій 20 тис. особам в тому числі і в рамках роботи оперативного штабу, проведено 58 тренінгів для суб’єктів декларування.

Основні проблеми з якими стикнулися суб’єкти декларування це втрачені паролі до електронно-цифрового підпису, закінчення терміну електронно-цифрового підпису, невчасна зміна поштової скриньки з ворожих російських поштових сервісів: mail.ru, list.ru, yandex.ru та інших, а також помилки в прізвищах, ІПН, правопис прізвищ, імен, по батькові російською мовою та інші.

10 квітня НАЗК проведе своє засідання, на якому прийме рішення щодо початку повної перевірки декларацій топ-чиновників за 2017-й рік.