Табори «вагнерівців» в Білорусі активно демонтують

Українські прикордонники та розвідка фіксують відтік російських найманців з території Білорусі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у четвер, 24 серпня, інформує «Українська правда».

За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік «вагнерівців» з Білорусі. У ДПСУ прогнозують, що після новин з РФ про загибель ватажка ПВК Євгенія Прігожина, він може посилитися.

«Ми фіксуємо, що кількість представників «ПВК Вагнер» в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні», – розповів він.

На його думку, зважаючи на вчорашню подію в Росії (авіакатастрофу літака Прігожина – ред.), то подальше перебування «вагнерівців» у Білорусі взагалі може бути під великим питанням.

«Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з Білорусі продовжується відтік російських найманців», – розповів Демченко.

Своєю чергою, нові супутникові знімки сервісу Planet Labs вказують на те, що табір «вагнерівців» у селі Цель під Осиповичами в Білорусі активно демонтують. На знімках видно, що табір має 273 житлових намети, з яких 101 демонтовано. Демонтаж перших наметів розпочався приблизно 1 серпня. На супутниковому знімку від 14 серпня видно дерев’яні нари для солдатів, які там жили.

Як свідчить фото за 23 серпня, табір у північній частині скоротився приблизно на 65 наметів, було близько 129. У таборі в західній частині розібрано близько 27, було близько 64. У центральній частині військового містечка не вистачало близько дев’яти наметів із приблизно 80. Куди можуть везти ці намети і чи залишили найманці «Вагнера» територію Білорусі – невідомо. На супутникових знімках, які доступні виданню, не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів чи військових частин.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, на якому за різними даними перебував власник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин, а також фактично усе командування приватної військової компанії.