За даними російських каналів, пов'язаних з ПВК «Вагнер», літак Прігожина збила російська ППО

Внаслідок імовірної атаки російської ППО у Росії впав літак, який належав ватажку ПВК «Вагнер» Євгєнію Прігожину. В аварії загинув сам Прігожин та вище командування найманців, підтвердила у середу, 23 серпня, прес-служба «Росавіації».

За даними «Росавіації», у Твєрськой області, в районі села Куженкіно впав бізнес-джет Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795, який належав Євгєнію Прігожину. У відомстві підтвердили, що Прігожин перебував на борту.

Окрім нього в літаку перебували нацист та командир ПВК Дмітрій Уткін і його заступник Валєрій Чекалов. Загалом МНС Росії повідомило про 10 загиблих – усіх, хто перебував на борту бізнес-джета.

Внаслідок аварії загинули:

Євгєній Прігожин;

Дмітрій Уткін;

Сєргєй Пропустін;

Євгєній Макарян;

Алєксандр Тотмін;

Валєрій Чекалов;

Ніколай Матусєєв;

командир борту Алєксєй Лєвшин;

другий пілот Рустам Карімов;

борпровідниця Крістіна Распопова.

За даними провагнерівських телеграм-каналів, літак впав через атаку російської ППО. Водночас за даними комісії «Росавіації», аварія нібито сталась через підрив літака зсередини.

У каналах, пов'язаних із ПВК, почали поширюватися погрози Кремлю щодо другого заколоту. Нагадаємо, перша спроба путчу «вагнерівців» відбулася 23 червня – рівно два місяці тому.

Білооруські телеграм-канали повідомили, що до аеродрому в Мачулищах вперше за останній місяць з Росії прилетів Іл-76 ВКС РФ. У Білорусі наразі перебувають російські найманці Прігожина, яких вивели з Росії після невдалого заколоту. Білоруські моніторингові групи закликають слідкувати за активністю «вагнерівців» та їхніми пересуваннями.

За даними ЦНС, російські найманці, імовірно, намагаються виїхати з Білорусі до Росії. «Вагнерівці» формують колони та готуються виїжджати з таборів на території Білорусі.

За фактом катастрофи Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу – «порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту». Водночас РБК з посиланням на джерела вказує, що комітет розглядає різні версії катастрофи. Зокрема йдеться про «помилку пілота, технічні несправності та зовнішню дію».

Водночас із новинами про загибель Прігожина президент Росії Владімір Путін терміново покинув урочистості в Курську, розташованого за 80 км від українського кордону. За даними росЗМІ, літак російського диктатора прямує до Валдаю, який розташований за 50 км від місця падіння літака Прігожина.