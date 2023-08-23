Бізнес-джет Прігожина летів до Санкт-Пєтєрбурга до Москви

У Твєрской області Росії впав бізнес-літак Embraer Legacy 600, який, за даними російських пропагандистських телеграм-каналів, могла збити російська ППО. Літак розбився у середу, 23 серпня, внаслідок чого, за даними російського МНС, загинуло 10 людей.

Приватний літак Embraer Legacy 600 впав поблизу села Куженкіно Твєрської області. Початково російські пабліки повідомляли про військовий літак, який впав, проте пізніше МНС Росії заявило, що розбився приватний джет. За даними російських телеграм-каналів, пов'язаних з ПВК «Вагнер», літак збила російська ППО.

Російські надзвичайники підтвердили, що літак під бортовим номером 2795 належав ватажку ПВК «Вагнер» Євгєнію Прігожину. Пізніше у прес-службі «Росавіації» повідомили, що Євгєній Прігожин значився у списку пасажирів. Окрім того, розЗМІ повідомили, що на борту також перебував командир «вагнерівців» Дмітрій Уткін.

Embraer Legacy 600 летів із Москви до Санкт-Пєтєрбурга. Внаслідок аварії загинуло 10 осіб. Чи вижив Євгєній Прігожин, російські ЗМІ та влада не повідомляють. Водночас, за даними пропагандистських каналів, над Москвою рухається другий борт, який належить Прігожину, а він тимчасово може бути без зв'язку.

До слова, наприкінці червня голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що ФСБ планує вбити Євгєнія Прігожина, відповідне завдання спецслужби вже отримали. Нагадаємо, невдалий заколот Прігожина відбувся рівно два місяці тому, 23 червня, коли ватажок найманців звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості проти російського міноборони».

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