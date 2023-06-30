Завдання щодо вбивства Прігожина доручили ФСБ

Після спроби збройного заколоту в Росії ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина. Про це в інтерв’ю американському журналісту Говарду Альтману повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України, тому в мене був хороший настрій», – описав начальник ГУР МО власні відчуття від новини про початок «вагнерівського» бунту.

Буданов підтвердив, що про наміри заколоту всередині Росії для української воєнної розвідки було відомо давно.

«Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив [на війну росії проти України], оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК "Вагнер" в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий», ― заявив начальник ГУР, нагадавши, що найманці «Вагнера» проявили себе більш потужною бойовою силою, на відміну від регулярної армії держави-агресора.

За словами керівника ГУР МО України, після бунту російські спецслужби отримали завдання на вбивство власника ПВК «Вагнер».

«Ми знаємо, що завдання вбити Прігожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання, чи вдасться їм це здійснити і чи наважаться вони виконати цей наказ», ― сказав Кирило Буданов.

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори.

The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що російський генерал Сєргєй Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. За даними ЗМІ, Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнер».