Конфлікт між ФСБ та міністерством оборони Росії входить в активну фазу і по суті вже є відкритою війною. Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР МО Андрій Черняк.

«За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін», – сказав Черняк. Як розповів представник ГУР, у російській «верхівці» вже розуміють, що Путін став слабким, тож зараз вони намагаються здобути собі владу.

«Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і міноборони Росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу», – зазначив Черник.

Що ж стосується Пригожина і перебазування частини «вагнерівців» у Білорусь – то українська розвідка поки що на сьогодні не бачить загрози для України, акцентував співрозмовник.

«Вони в будь-якому разі не будуть підпорядковані міноборони Росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі – це для підготовки "вагнерівців". Але в нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на Україну з території Білорусі», – підсумував Черняк.

До слова, на думку Кирила Буданова, одноденний заколот «вагнерівців» зруйнував міф про непохитність режиму РФ. Серед наслідків заколоту «вагнерівців» для України найважливішим є те, що найманці Євгєнія Прігожина більше не воюватимуть проти нашої держави. Також керівник української розвідки вважає, що ватажка ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина переконали припинити збройний заколот, натиснувши на його «патріотичні переконання».

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори.

The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що російський генерал Сєргєй Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. За даними ЗМІ, Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнер».