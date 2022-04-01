Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця у партнерстві із львівською ІТ-компанією SoftServe розробили чат-бот з математики «ЗНО математика BOT Challenge», який допомагає підготуватися до іспитів і підтримувати знання на належному рівні у воєнний час. Про це ZAXID.NET повідомили у компанії SoftServe

Чат-бот орієнтований на учнів 9-11 класів з усієї України. Учасники отримуватимуть задачі з програми ЗНО, а за правильне розв’язання – призові бали. Для цього потрібно грати в боті під власним ім’ям та лише з одного облікового запису.

Це працюватиме таким чином:

Учень запускає бот та натискає розпочати;

заповнює реєстраційну форму​ для участі у челенджі;

повертається в бот та отримує завдання, яке має розв’язати;

якщо вказує правильну відповідь – отримує за це бали;

вирішує все більше завдань, збирає бали та піднімається турнірною таблицею.

Учасники з найбільшою кількістю балів на момент 17:00 2 червня 2022 року стануть переможцями та отримають призи – гаджети для навчання:

1 місце – ноутбук HP;

2 та 3 місця – Apple iPad.

«Попри війну, школярі мають вчитися та здобувати освіту, адже це внесок як в їхнє майбутнє, так і в майбутнє всієї України. Тому ми допомагаємо учням продовжувати опановувати математику, розв’язувати задачі та готуватися до вступних іспитів. В межах чат-боту також можна взяти участь в онлайн-подіях, присвячених підготовці до іспитів, математиці, вступним кампаніям університетів, навчальним та кар’єрним можливостям в ІТ сфері», – коментує В’ячеслав Лаптєв, Educational Program Manager, SoftServe

З 2019 року за допомогою чат-боту до ЗНО з математики підготувалося 35 тисяч учнів. З них майже 20 тисяч стали учасниками минулого року. Тоді переможцями оголосили школярів із Львівської, Харківської, Волинської, Одеської та Чернівецької областей.