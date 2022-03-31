Українські освітяни Мелітополя не співпрацюватимуть з окупантами

Міський голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що усі директори шкіл міста звільнились.

«Сьогодні було ухвалене складне, але правильне рішення. Усі без винятку керівники навчальних закладів Мелітополя написали заяви на звільнення. Шановна Галино Вікторівно (Галина Данильченко – призначена окупантами керівниця міста, депутатка міськради від ОПЗЖ – ред.), якщо ви хочете прикриватись дітьми як живим щитом і зробити з них заручників, почніть зі своїх дітей та онуків. Ви не маєте жодного морального права піддавати наших мелітопольських дітей небезпеці. Можете почати з себе», – сказав Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше окупанти намагались змусити освітян Мелітополя відновити навчальний процес у школах із 1 квітня російською мовою і за російськими освітніми програмами.

Також Іван Федоров розповів, що окупаційна влада вилучила гуманітарну допомогу, що передала Україна, і протримавши її тиждень, стала роздавати від свого імені.

Додамо, що також російські окупанти спалювали українські книжки на територіях, що тимчасово перебувають під їхнім контролем.