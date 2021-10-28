Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що розпочинає моніторинг медіа на предмет поширення дезінформації про коронавірус.

«Ситуація, яку спостерігає Національна рада із поширенням в медіа фейкової інформації про Covid-19, змусила регуляторний орган запровадити спеціальний моніторинг. Він відстежуватиме появу в ЗМІ таких небезпечних повідомлень», – йдеться у повідомленні регулятора.

Як зазначили в Нацраді, вже запроваджено аналогічний моніторинг телерадіопрограм щодо поширення дезінформації про карантинні заходи. Поширення інформації, яка може погіршити епідеміологічну ситуацію, тягне за собою санкції щодо ліцензіатів.

Санкції до телеканалів дозволено застосовувати на підставі закону «Про телебачення та радіомовлення», який забороняє телерадіоорганізаціям зловживати свободою своєї діяльності та зобов'язує ЗМІ поширювати об’єктивну інформацію.

«Ми звертаємося до ліцензіатів з наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію», – заявив член Національної ради Максим Онопрієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що YouTube блокуватиме весь контент, який спрямований проти вакцинації.