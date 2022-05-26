Ввечері 25 травня українські винищувачі збили дві крилаті ракети у небі над Хмельниччиною. За інформацією Хмельницької військової адміністрації, уламки збитих ракет впали у полі та не спричинили жодних руйнувань. Жертв чи постраждалих немає.

У соцмережах про звуки вибухів на Хмельниччині повідомляли близько 20:45, коли тривала повітряна тривога. Близько 21:50 мер Хмельницького Олександр Симчишин зазначив, що це спрацювала українська ПВО.

Згодом голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій підтвердив цю інформацію . «25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає. Залишайтеся в укриттях під час повітряних тривог», – зазначив він.

Водночас наступного дня, зранку 26 травня, прес-служба повітряного командування «Захід» уточнила, що йдеться про дві збиті крилаті ракети. «Наприкінці минулої доби, під час ворожої ракетної атаки, винищувачі повітряного командування «Захід» знищили дві крилаті ракети окупантів у Хмельницькій області», – йдеться у повідомленні.

Востаннє Хмельниччини зазнавала ракетних ударів ввечері 29 квітня. Тоді постраждав інфраструктурний об'єкт в одній з громад Шепетівського району.