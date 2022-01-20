Українські виробники скла заявили про те, що деякі скловиробні підприємства зупинили виробництво, а деякі – перейшли в режим технологічного простоювання. Підприємства не можуть працювати через високі ціни на газ для промисловості, повідомила Асоціація підприємств скляної промисловості «Скло України».

«Підприємства скляної галузі України, на яких працюють понад 12 000 осіб, стрімко стають збитковими і фактично перебувають на стадії банкрутства та повного закриття. […] Через зростання вартості енергоресурсів 3 підприємства скляної галузі України вже повністю зупинилися, а решта перейшли в стадію технологічного простою, щоб не допустити повної зупинки печей. Адже повноцінне відновлення їх роботи після зупинки є вкрай проблематичним, фінансово затратним та фактично непосильним для українських виробників», – сказано в заяві виробників скла.

У ній наголошується, що зупинка українських підприємств призведе до того, що в країну надходитиме імпортна продукція з країн, «ціни на енергоносії в яких для промисловості іноді майже в десять разів нижчі, ніж у нас».

Скловиробники пояснили, що вартість газу становить до 50% від собівартості скляної продукції. Через зростання цін на газ українська скляна продукція також подорожчає, що зробить її неконкурентною не лише на внутрішньому ринку, але й на міжнародному.

У зв’язку з цим, скловиробники звернулися до уряду з проханнями:

розробити і впровадити цільову програму підтримки підприємств скляної галузі, в тому числі, шляхом надання їм пільгових антикризових кредитів;

створити цільовий фонд для формування компенсаторів ціни природного газу для скловиробників на період дії кризової ситуації;

надати доступ підприємствам скляної промисловості до аукціонів з продажу природного газу за пільговими цінами;

застосувати заходи нетарифного регулювання в вигляді неавтоматичного ліцензування операцій із ввезення на територію України виробів зі скла та введення антидемпінгового мита.

Нагадаємо, наприкінці минулого року через різке зростання цін на газ для промисловості свої виробництва зупинили або скоротили кондитери, пекарі та виробники молочної продукції. Також зупинити виробництво погрожували птахофабрики.

Високі ціни на газ для промисловості зумовлені зростанням його вартості на європейській біржі, яке пов’язане з погодними умовами, недостатньою заповненістю європейських газосховищ і відмовою російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну і Польщу.