Російського майора Сєргєя Волинця поховали 17 березня

Українські військові ліквідували майора військово-повітряних сил Росії Сєргєя Волинца. Про повідомив голова одного з районів в Краснодарському краї, який опублікував фото з похорону майора у Telegram.

Сєргєй Волинєц був майором ВПС РФ і командував бомбардуваннями в Україні. Коли саме ЗСУ ліквідували Сєргєя Волинца невідомо, але поховали його у четвер, 17 березня у російському місті Приморсько-Ахтарськ. Фото з похорону опублікував голова району Максім Бондарєнко у Telegram.

Майор Сєргєй Волинєц був льотчиком та командиром авіаційної ланки військово-повітряних сил Росії. Раніше він брав участь у бойових діях у Грузії та Сирії. І за ці бойові заслуги був нагороджений орденами та медалями, зокрема орденом «За заслуги перед Вітчизною».

Тепер Волинца посмертно представили до російської державної нагороди «За мужність» за бомбардування України.