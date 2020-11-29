У неділю, 29 листопада, на Донбасі зафіксували одне порушення домовленностей про всеосяжне перемир’я з боку російських бойовиків. На інших ділянках лінії розмежування зберігається тиша. Про це повідомила прес-служба штабу ООС.

Зазначено, що російські окупанти запустили БПЛА (безпілотний літальний апарат), який перетнув лінію розмежування. Згодом неподалік населеного пункту Луганське його збили українські військові.

Нагадаємо, що минулої доби, 28 листопада, окупанти дев’ять разів порушили перемир’я. Вони обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів, а також застосовували міномети різних калібрів.

Внаслідок ворожих обстрілів серед українських воїнів втрат та поранень не було.