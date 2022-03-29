Трофейні танки виявилися з повним комплектом боєприпасів

Українські військові відбили атаку російських загарбників у Херсонській області, внаслідок чого заволоділи двома російськими танками з повним комплектом боєприпасів, а також – зенітною установкою.

«Завдяки майстерній роботі підрозділів угруповання військ “Південь”, в Херсонській області була успішно відбита атака ворога. В результаті якої знешкоджено БМД-2 й отримано в якості трофею два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) та одну зенітну установку 2М», – повідомило ввечері у вівторок, 28 березня, угруповання військ «Південь».

Там зазначили, що, за попередніми даними, техніка перебувала на озброєнні 56-того гвардійського десантно-штурмового ордена Вітчизняної війни Донського козацького полку.

Зазначимо, що підприємства «Укроборонпрому» вже почали ремонтувати трофейну техніку, якої українські воїни за час війни здобули чимало.