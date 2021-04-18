Російські окупанти в суботу, 17 квітня, обстріляли з забороненої Мінськими домовленостями зброї два житлові будинки у селищі Зайцеве Донецької області.

Бойовики обстріляли житловий сектор у селищі Зайцеве із мінометів 120 калібру.

Як повідомила 10 гірсько-штурмова бригада, Бойовики обстріляли житловий сектор у селищі Зайцеве із мінометів 120 калібру. Під обстріли потрапили два житлові будинки, господарі яких не постраждали, бо вчасно сховалися у підвал.

Українські військові наголосили, що жодних військових об'єктів у цих житлових будинках немає.

Зазначимо, що за минулу добу росіяни 17 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, внаслідок чого один військовий отримав осколкове поранення. Військовий перебуває у стані середньої важкості.

Ще один обстріл бойовики здійснили вночі неділі, 18 квітня.