Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про успіхи ЗСУ на півдні України

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські військові наблизились до кордонів Херсона. За його словами, від Запорізького напрямку до Мелітополя ЗСУ просунулись вже на понад 10 кілометрів.

«Хочу констатувати декілька фактів для того, щоб підтримати й повернути віру тим людям, які перебувають на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ значно просунулись і перебувають на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь. Вже більш ніж на 10 кілометрів просунулись від Запоріжжя у бік Мелітополя наші ЗСУ», – наголосив Федоров у відеозверненні, опублікованому в неділю, 19 червня.

Він також висловив сподівання на те, що західна зброя допоможе Україні деокупувати захоплені росіянами території.

Крім того, мер Мелітополя розповів, що росіяни продовжують викрадати людей, зокрема пасторів та активістів, не розуміючи, що «їх не підтримують 99,9% людей».

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення, однак місцеві жителі чинять окупантам опір.