У прикордонних з Чернігівською областю України російських населених пунктах було зафіксовано рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків, однягнених у форму, схожу на українську. Оперативне командування «Північ» попередило, що таким чином росіяни можуть готувати провокацію, щоб звинуватити Україну в порушенні територіальної цілісності РФ.

«Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України», – сказано в повідомленні ОК «Північ», опублікованому в четвер, 23 лютого.

Українські військові наголосили, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті.

«Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога», – зазначили в ОК «Північ».

Нагадаємо, раніше окупанти вчинили провокацію з використанням українського мобільного зв’язку на окупованій частині Запорізької області. Її метою є виявлення проукраїнського населення окупованого регіону.