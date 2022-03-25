Ірину Старикову кинули пораненою на полі бою «свої»

Збройні сили взяли в полон снайперку на псевдо «Багіра» з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році. Про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяInform.

Так звана «Багіра» – вона ж Ірина Старикова – розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках – кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

За інформацією військового блогера та офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, поранену «Багіру» «покинули свої ж помирати під час бою».