Українські військові взяли у полон снайперку донецьких терористів «Багіру»
На її руках з 2014 року кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Ірину Старикову кинули пораненою на полі бою «свої»
Збройні сили взяли в полон снайперку на псевдо «Багіра» з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році. Про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяInform.
Так звана «Багіра» – вона ж Ірина Старикова – розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках – кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.
За інформацією військового блогера та офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, поранену «Багіру» «покинули свої ж помирати під час бою».
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