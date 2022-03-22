Взятий в полон українськими військовими підполковник армії РФ Алєксандр Кошель

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник росармії Алєксандр Кошель був одягнутий у спідню білизну й шкарпетки Збройних сил України.

Військовим, який потрапив в полон до бійців 128-ї бригади, виявився начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії (місце дислокації Владікавказ), 39-річний підполковника Алєксандр Кошель.

«Одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили, намагаючись його визволити. У тому числі підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце», – розповіли в бригаді.

Українські військові взяли в полон підполковника армії РФ Алєксандра Кошеля (фото 128-ї бригади)

Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками «Збройні сили України». «Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої «другої армії світу», – зазначають українські військові.

У 128-й бригаді зазначають, що підполковник Алєксандр Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ Михайлом Зуськом, котрому особисто робив щоденні доповіді. До речі, сам Зусько родом із України – з невеличкого села Ветли Камінь-Каширського району Волинської області. Зараз він воює проти України.

58 армія РФ намагалася просунутися вглиб території України на Миколаївському напрямку і була вщент розбита ЗСУ. Після цього Зуська неформально «охрестили» найбездарнішим російським генералом. Зараз полонений Кошель дає покази українським контррозвідникам.