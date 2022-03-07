Російський генерал Олег Маковецький народився в Чугуєві, а тепер віддає накази бомбардувати українські міста

Наказ бомбардувати українські міста, зокрема, Харків, дав російський генерал Олег Маковецький, який народився в Чугуєві на Харківщині. Про це під час допиту розповів затриманий пілот збитого над Харковом російського літака.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що в понеділок вночі, 7 березня, військовслужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого над Харковом російського літака, якому вдалося катапультуватися. Ще один член екіпажу переховується, його розшукують.

Затриманий пілот – заступник командира полку 47 авіагрупи з Воронежа, підполковник Максим Гешток. Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що під час допиту полонений здав своїх координаторів та розповів, що наказ бомбардувати мирні українські міста віддавав російський генерал Олег Маковецький.

Відомо що 56-річний заслужений військовий льотчик РФ Олег Маковецький народився у місті Чугуєві на Харківщині. Закінчив Качинське вище військове авіаційне училище, Військово-повітряну академію імені Юрія Гагаріна та академію Генерального штабу ЗС РФ.

Свідчення про злочинні накази російського генерала стануть предметом розгляду Гаазького трибуналу у справі проти Росії, повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова. «Генерал РФ, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (це Харківська область). Працюємо. Гаага», – написала Ірина Венедіктова у Facebook.

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