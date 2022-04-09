Група Сил спеціальних операцій захопила гармату МСТА-Б та декілька БТР

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили ворожу техніку під час виконання бойових завдань. Про це повідомили військові у суботу, 9 квітня.

«Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР. Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів», – повідомило командування ССО.

Додамо, що ЗСУ також ліквідували російського полковника Алєксандра Бєспалова. Він був командиром танкового полку РФ.

За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.